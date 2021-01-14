Son dakika! WhatsApp ve Facebook’un Türkiye direktöründen güncelleme açıklaması | Video

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Instagram üzerinden paylaştığı video ile WhatsApp güncellemesi ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Instagram üzerinden paylaştığı video ile WhatsApp güncellemesi ile ilgili açıklama yaptı. Söz konusu güncellemenin WhatsApp'ın Facebook'a veri paylaşımı uygulamalarını değiştirmeyeceğini savunan Matraş, "WhatsApp yıllardır Facebook'un bir parçası ve öyle kalmaya da devam etmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde WhatsApp'ın gizliliğinizi ve güvenliğinizi nasıl koruduğu konusunda Türkiye'deki kişilerle doğrudan iletişim kurmak için çok daha fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.