Video Teknoloji TOGG CEO'su Karakaş: “Cep telefonlarının yaşadığı dönüşüm, şu anda otomotiv sektöründe yaşanıyor” | Video
TOGG CEO'su Karakaş: “Cep telefonlarının yaşadığı dönüşüm, şu anda otomotiv sektöründe yaşanıyor” | Video

TOGG CEO'su Karakaş: “Cep telefonlarının yaşadığı dönüşüm, şu anda otomotiv sektöründe yaşanıyor” | Video

07.05.2023 | 15:16

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, “Eski telefonların akıllı telefonlara geçerken yaşadığı dönüşüm, şu anda otomotiv sektöründe yaşanıyor. Biz bunu başından itibaren gördüğümüz içinde yolculuğa çıkarken, bir otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktık” dedi.

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Ceo Mehmet Gürcan Karakaş, '60 yıllık hayalimiz efsanenin doğuşu TOGG' adlı program çerçevesinde vatandaşlarla buluştu. Düzenlenen etkinliğe, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, milletvekili adayları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, otomobil kullanıcılarının beklentilerinin değiştiğini, bu nedenle otomobillerinde akıllandığını dile getirdi. Dünyadaki değişimlerin gençlerin tetiklediği yıkıcı değişimler olduğunu ifade eden Karakaş, "Artık sadece bir otomobil yapsaydık, 150 yıldır otomobil yapanlar ile beraber yarışmanın o kadar kolay olmayacağını biliyorduk. Dünyadaki değişimlere baktığımızda artık özellikle gençlerin tetiklediği yıkıcı değişimler var. Bu yıkıcı değişimlerin başında artık alışık olduğumuz teknolojinin, bize fayda sağlayan, rahatlık sağlayan teknolojinin hayatımızın her aşamasında olması gerektiğine inanıyoruz. Bunu bekliyoruz. Kullanıcıların temel de beklentileri her şeyden önce değişiyor. Bu değişiklikle beraber ister istemez, otomobillerde daha fazla akıllanıyor. Bağlantılı hale geliyor. İçerisinde daha büyük, daha iyi bilgisayarlar kullanılıyor. Otomobili kullananlara, seyahat edenlere A'dan B noktasında gitmenin ötesinde bir tecrübe sağlamak durumunda oluyor. Eski telefonların akıllı telefonlara geçerken yaşadığı dönüşüm, şu anda otomotiv sektöründe yaşanıyor. Biz bunu başından itibaren gördüğümüz içinde yolculuğa çıkarken, bir otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktık" şeklinde konuştu.
Artık bir işi 150 yıldır yapmanın çok fazla bir avantaj olmadığını söyleyen Karakaş, "Daha çevik olanların işbirliğine daha fazla inananların yeni oyunda daha başarılı olduklarını görüyoruz. Artık oyunun kuralı değişmiyor, direkt kendisi değişiyor. TOBB Başkanımız Kayserili, başkan yardımcımız Kayserili, şirketimizin genel müdür yardımcısı Kayserili, dolayısıyla bizim Kayseri ile farklı bir bağımız var. Ülkemizdeki imkanları çok güçlü ve değerli bir şekilde kullanıp, onu genişletmek bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir. Çünkü bir şeyin fikri mülkiyeti sizin ise öncelikleri siz yapabiliyorsunuz. Biz üretime başladığımız andan itibaren yüzde 51 yerlilik oranına sahibiz. Şirketlerimizin yüzde 75'i Türkiye'de üretim yapıyor. Ülkemizde 50-60 yıldır binek araç üretimi yapan üreticilerin o kadar yılda gelebildiği seviyeleri biz daha yolun başında geliyoruz" diye konuştu.

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