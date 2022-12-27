Video Türkiye 1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfi! Karadeniz gazı buradan karaya çıkacak | Video
1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfi! Karadeniz gazı buradan karaya çıkacak | Video

1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfi! Karadeniz gazı buradan karaya çıkacak | Video

27.12.2022 | 14:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak’ta! Emekli ve memur zammı 2023’te ne kadar olacak? | Video 05:03
SON DAKİKA: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Emekli ve memur zammı 2023'te ne kadar olacak? | Video 27.12.2022 | 14:19
1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfi! Karadeniz gazı buradan karaya çıkacak | Video 03:32
1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfi! Karadeniz gazı buradan karaya çıkacak | Video 27.12.2022 | 14:14
SON DAKİKA: İstanbul’da toplu taşımaya zam! İşte yeni İETT, Metrobüs, otobüs, öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri... | Video 01:47
SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya zam! İşte yeni İETT, Metrobüs, otobüs, öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri... | Video 27.12.2022 | 12:09
Tarım Kredi’de 600 üründe büyük indirim! İşte Kooperatif Market İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! Şeker, salça, yağ, tuz, bakliyat... 02:11
Tarım Kredi'de 600 üründe büyük indirim! İşte Kooperatif Market İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! Şeker, salça, yağ, tuz, bakliyat... 27.12.2022 | 09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası açıklama! 01:01:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklama! 26.12.2022 | 17:13
EYT’de nefesler tutuldu! Gözler Kabine Toplantısı’nda. Memur ve emekli maaş zamları ne kadar olacak? | Video 01:47
EYT'de nefesler tutuldu! Gözler Kabine Toplantısı'nda. Memur ve emekli maaş zamları ne kadar olacak? | Video 26.12.2022 | 09:07
Milyonlar Kabine Toplantısı’na kilitlendi: EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan’da | Video 00:47
Milyonlar Kabine Toplantısı'na kilitlendi: EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video 25.12.2022 | 13:10
İsmail Demir bu görüntülerle paylaştı! ALKA testlerden başarıyla geçti | Video 01:02
İsmail Demir bu görüntülerle paylaştı! "ALKA" testlerden başarıyla geçti | Video 25.12.2022 | 13:07
Asgari ücret 8.506 TL. oldu! Başkan Erdoğan: Gerek olması halinde ara zam yapabiliriz | Video 19:20
Asgari ücret 8.506 TL. oldu! Başkan Erdoğan: "Gerek olması halinde ara zam yapabiliriz" | Video 22.12.2022 | 12:46
ASGARİ ÜCRET 2023 BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Asgari ücret net 8.500 TL. oldu | Video 01:09
ASGARİ ÜCRET 2023 BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Asgari ücret net 8.500 TL. oldu | Video 22.12.2022 | 12:39
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı: 2023 ASGARİ ÜCRET 8.506 TL! | Video 10:39
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı: 2023 ASGARİ ÜCRET 8.506 TL! | Video 22.12.2022 | 12:36
Asgari ücret bugün açıklanıyor! Başkan Erdoğan rakamı açıklıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 09:17
Asgari ücret bugün açıklanıyor! Başkan Erdoğan rakamı açıklıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 22.12.2022 | 09:19
MSB’den Sarıkamış Harekatının yıl dönümüne özel video 00:30
MSB'den "Sarıkamış Harekatı"nın yıl dönümüne özel video 22.12.2022 | 08:59
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Başkan Erdoğan bugün açıklıyor! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? | Video 02:23
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Başkan Erdoğan bugün açıklıyor! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? | Video 22.12.2022 | 08:53
Milli Savunma Bakanı Akar’dan Yunanistan’a sert tepki! NATO’nun temel ilkelerini hiçe sayıyor | Video 10:00
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! "NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayıyor" | Video 21.12.2022 | 16:14
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Asgari ücreti yarın açıklayacağız | Video 00:49
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
2023 Asgari ücret ne kadar olacak? 9 bin TL’lik teklifin ardından gözler Başkan Erdoğan’da | Video 02:32
2023 Asgari ücret ne kadar olacak? 9 bin TL'lik teklifin ardından gözler Başkan Erdoğan'da | Video 21.12.2022 | 09:15
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: İlk resmi rakam TÜRK-İŞ’ten! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 00:59
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: İlk resmi rakam TÜRK-İŞ'ten! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 20.12.2022 | 17:11
SON DAKİKA: Asgari ücrette kritik gün! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, rakam bugün açıklanacak mı? | Video 04:00
SON DAKİKA: Asgari ücrette kritik gün! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, rakam bugün açıklanacak mı? | Video 20.12.2022 | 09:24
105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterine giriyor | Video 01:27
105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterine giriyor | Video 19.12.2022 | 14:20

Karadeniz gazının işleneceği Filyos limanında çalışmalar devam ediyor. A Haber muhabiri Hakan Süer detayları o noktadan aktardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA