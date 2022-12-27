1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfi! Karadeniz gazı buradan karaya çıkacak | Video
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Karadeniz gazının işleneceği Filyos limanında çalışmalar devam ediyor. A Haber muhabiri Hakan Süer detayları o noktadan aktardı.