Video Türkiye 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan töreni
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan töreni

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan töreni

23.04.2022 | 10:19

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102'nci açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. İlk tören Meclis'te düzenlendi. Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. TBMM'deki törenin ardından Devlet Erkanı Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu. Anıktkabir Özel Defteri'ni imzalayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1. TBMM binasındaki törene katılarak kürsüde konuşma yaptı.

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