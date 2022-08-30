30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanıyor | Video

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve Anadolu'dan atmak için gizli olarak Haziran 1922'de hazırlıklarına başlanan ve 26 Ağustos sabahı harekete geçilen Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu büyük zaferinin 100'üncü yıldönümü yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor.