73 saatin ardından gelen mucize! Aynı aileden 3 kişi enkaz altından kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce bina yıkıldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Kahramanmaraş'tan 73 saat sonra sevindiren bir haber geldi. Aynı aileden 3 kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.