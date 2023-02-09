73 saatin ardından gelen mucize! Aynı aileden 3 kişi enkaz altından kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce bina yıkıldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Kahramanmaraş'tan 73 saat sonra sevindiren bir haber geldi. Aynı aileden 3 kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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