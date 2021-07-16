Video Türkiye ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video

ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video

ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video
16.07.2021 | 13:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 02:11
ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 16.07.2021 | 13:32
Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı | Video 01:54
Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı | Video 16.07.2021 | 11:22
Engin Ardıç | Şeref meselesi 03:22
Engin Ardıç | Şeref meselesi 16.07.2021 | 10:39
Bakan Çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü 00:46
Bakan Çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü 16.07.2021 | 09:53
Hava Durumu 16-07-2021 01:30
Hava Durumu 16-07-2021 16.07.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı 02:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı 15.07.2021 | 16:53
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalar 15:12
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalar 15.07.2021 | 12:57
Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te 14:37
Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te 15.07.2021 | 12:28
15 Temmuz'da FETÖ'cü hain darbe girişimi böyle durduruldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması... 04:58
15 Temmuz'da FETÖ'cü hain darbe girişimi böyle durduruldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması... 15.07.2021 | 12:14
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlikte konuştu 03:51
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlikte konuştu 15.07.2021 | 12:00
15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında 00:57
15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında 15.07.2021 | 11:20
15 Temmuz hain darbe girişiminin kronolojisi! İşte dakika dakika yaşananlar… | Video 12:47
15 Temmuz hain darbe girişiminin kronolojisi! İşte dakika dakika yaşananlar… | Video 15.07.2021 | 10:06
Şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyüşü kamerada! 15 Temmuz'da FETÖ'cü hain Semih Terzi'yi böyle vurdu... 02:20
Şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyüşü kamerada! 15 Temmuz'da FETÖ'cü hain Semih Terzi'yi böyle vurdu... 15.07.2021 | 10:09
15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor 02:15
15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor 15.07.2021 | 09:45
Hava Durumu 15-07-2021 01:30
Hava Durumu 15-07-2021 15.07.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan'dan Bartın – Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 15:16
Başkan Erdoğan'dan Bartın – Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 14.07.2021 | 15:48
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 32:27
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 14.07.2021 | 12:43
Başkan Erdoğan CHP'nin skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyasını başlarına geçireceğiz 13:06
Başkan Erdoğan "CHP'nin skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyasını başlarına geçireceğiz" 14.07.2021 | 12:24
SON DAKİKA: Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı! 02:23
SON DAKİKA: Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı! 14.07.2021 | 11:10
Halk TV'de CHP'li Atila Sertel'den canlı yayında skandal sözler! Müslümanlara Dolar - Euro hakareti Camide tesbih çekerken... 03:05
Halk TV'de CHP'li Atila Sertel'den canlı yayında skandal sözler! Müslümanlara Dolar - Euro hakareti "Camide tesbih çekerken..." 14.07.2021 | 10:56

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Donanmasına ait 8 borda numaralı hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 11.30'da giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 103 metre uzunluğundaki hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 12.45'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD gemisine, güvenlik sebebiyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. 'USNS Yuma' adlı AB Donanmasına ait gemi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA