AK Partililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li İlçe Başkanı Emir hakkında suç duyurusu
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Son dakika haberleri... AK Partililer Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li İlçe Başkanı Emir hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, partisinin programında yaptığı konuşmada küstah cümleler sarf etti. Hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de AK Partilileri tehdit eden Emir, 'Bu ceberut adamı göndereceğiz, bir daha gelmesinler diye kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız.' ifadelerini kullandı. Büyük tepki çeken çirkin açıklamaların ardından Emir hakkında bugün suç duyurusunda bulunuldu.