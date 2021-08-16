Video Türkiye Antalya'nın Alanya İlçesi 4 tur teknesinde yangın çıktı

Antalya'nın Alanya İlçesi 4 tur teknesinde yangın çıktı

Antalya'nın Alanya İlçesi 4 tur teknesinde yangın çıktı
16.08.2021 | 00:27

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Antalya'nın Alanya İlçesi Türkler Mahallesi sahilinde bulunan bir teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki üç tekneye de sıçradı. Bir anda dört tekneyi saran alevler nedeniyle sahildeki turistler korkuyla çığlık atıp yardım istedi. Alanya itfaiyesi yangını söndürmek için olay yerine intikal etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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