Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar böyle görüntülendi: Alan binlerce ağaçla kaplandı | Video
İstanbul'da yapımı devam eden dünyada 5., Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ağaçlarla kaplandı. Havadan çekilen görüntülerde alana binlerce ağaç dikildiği, tenis kortlarının kurulduğu ve çimlerin dizilmeye başlandığı görüldü.
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