Video Türkiye Ayasofya imzası Atatürk'e mi ait? Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı ne zaman açıklanacak? | Video

Ayasofya imzası Atatürk'e mi ait? Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı ne zaman açıklanacak? | Video

Ayasofya imzası Atatürk'e mi ait? Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı ne zaman açıklanacak? | Video
02.07.2020 | 17:14

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Danıştay'da bugün görülen Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması ile ilgili başvuru sonucu varılan karar ne zaman açıklanacak? Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı ile ilgili tüm detaylar video haberimizde...

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