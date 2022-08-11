Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması! Keşif için süre verdi | Video

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız" dedi. Bakan Dönmez ayrıca "2023 Mart ayı içerisinde kendi doğal gazımızı karada yakmış olacağız" ifadelerini kullandı.