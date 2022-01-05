Video Türkiye Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Pozitif vakaların karantina süresi değişti
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Pozitif vakaların karantina süresi değişti

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Pozitif vakaların karantina süresi değişti

05.01.2022 | 21:30

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınladı. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendiğini ifade eden Bakan Koca, "7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer." dedi. Bakan Koca ayrıca, tedbirlere uyarak yüz yüze eğitimin devam edeceğini vurguladı.

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