Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Pozitif vakaların karantina süresi değişti
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:37
02:33
12:54
Türkiye'den savunma sanayiinde büyük atılım! Rekor üstüne rekor kırıldı 05.01.2022 | 19:30
01:14
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı 05.01.2022 | 16:50
06:35
02:14
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP zehirli bir dil kullanıyor 05.01.2022 | 15:39
03:26
05:29
08:07
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü 05.01.2022 | 14:10
00:33
Son Dakika Haberi: Akdeniz şiddetli deprem ile sallandı! 05.01.2022 | 06:54
01:06
Emniyet, Şehit Fethi Sekin’i fotoğraf kareleriyle andı: “Şehitler Ölmez” 04.01.2022 | 17:31
01:19
Suriye sınırında tedbirler arttırılarak hendekler kazılıyor | Video 04.01.2022 | 16:06
09:20
46:25
07:21
Türkiye'nin dev projesi bütün hızıyla devam ediyor | Video 04.01.2022 | 10:39
29:41
PKK bağlantılılar İBB'ye nasıl girdi? İBB'de liyakat var mı? 04.01.2022 | 10:34
01:30
Hava Durumu 04-01-2022 04.01.2022 | 08:00
31:31
Başkan Erdoğan'dan İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalar 03.01.2022 | 12:19
06:32
04:04
Türkiye’de ayın evreleri 1 yıl boyunca görüntülendi | Video 03.01.2022 | 09:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınladı. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendiğini ifade eden Bakan Koca, "7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer." dedi. Bakan Koca ayrıca, tedbirlere uyarak yüz yüze eğitimin devam edeceğini vurguladı.