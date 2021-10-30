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Başkan Erdoğan, Almanya'ya göçün 60. yılı için mesaj yayınladı 30.10.2021 | 19:38
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Marmaris’te ‘yüzen ev’ ilgi odağı oldu 30.10.2021 | 18:09
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SON DAKİKA: PKK'lı teröristlerin teslim olduğu anlar kamerada 30.10.2021 | 11:22
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Jandarma’dan sahte içki operasyonu 30.10.2021 | 09:17
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Hava Durumu 30-10-2021 30.10.2021 | 08:00
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Ankara'da Cumhuriyet yürüyüşü 29.10.2021 | 15:18
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Meral Akşener'e tepki "3-4 bin oy için bu kadar düşmeyin" 29.10.2021 | 12:30
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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de... 29.10.2021 | 10:24
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Hava Durumu 29-10-2021 29.10.2021 | 08:00
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Bakan Pakdemirli Ekonomi Masası'na konuk oluyor 28.10.2021 | 16:46
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Şanlıurfa'da öğrencilerden 98. yıla özel koreografi 28.10.2021 | 15:12
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Başkan Erdoğan'dan Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında önemli açıklamalar 28.10.2021 | 15:08
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı 28.10.2021 | 11:22
Başkan Erdoğan, Almanya'ya göçün 60. yılı için videolu bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, "Almanya Türk Toplumu açtığı işyerleri ve fabrikalarda 400 bin kişiye istihdam sağlayarak Alman ekonomisine de önemli katkı sunuyor. Bunun en güncel örneği geliştirdikleri aşı ile Covid19'a karşı mücadelede tüm insanlığa umut olan Sayın Uğur Şahin ve Özlem Türeci'dir. Bu iki kıymetli isim, eşit fırsat verilmesi halinde Almanya Türk Toplumu'nun neleri başarabildiğinin en güzel nişanesidir." ifadelerini kullandı.