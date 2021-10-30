Video Türkiye Başkan Erdoğan, Almanya'ya göçün 60. yılı için mesaj yayınladı
Başkan Erdoğan, Almanya'ya göçün 60. yılı için mesaj yayınladı

Başkan Erdoğan, Almanya'ya göçün 60. yılı için mesaj yayınladı

30.10.2021 | 19:38

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Başkan Erdoğan, Almanya'ya göçün 60. yılı için videolu bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, "Almanya Türk Toplumu açtığı işyerleri ve fabrikalarda 400 bin kişiye istihdam sağlayarak Alman ekonomisine de önemli katkı sunuyor. Bunun en güncel örneği geliştirdikleri aşı ile Covid19'a karşı mücadelede tüm insanlığa umut olan Sayın Uğur Şahin ve Özlem Türeci'dir. Bu iki kıymetli isim, eşit fırsat verilmesi halinde Almanya Türk Toplumu'nun neleri başarabildiğinin en güzel nişanesidir." ifadelerini kullandı.

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