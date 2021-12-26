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OTOMATİK OYNAT
00:29
Başkan Erdoğan, ASELSAN üretimi X-ray cihazını inceledi 26.12.2021 | 19:07
02:07
Yine pitbull dehşeti! 13 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: İşte o anlar 26.12.2021 | 18:51
02:46
01:12
Son Dakika: Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ göreve hazır | Video 26.12.2021 | 13:28
01:30
Hava Durumu 26-12-2021 26.12.2021 | 08:00
09:58
01:30
Hava Durumu 25-12-2021 25.12.2021 | 08:00
04:35
SON DAKİKA:Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik 24.12.2021 | 16:35
01:22
Salda Gölü, kendine hayran bıraktırıyor | Video 24.12.2021 | 14:52
01:15
İstanbul'da AK Parti binasının önüne bırakılan koliden bomba düzeneği çıktı 24.12.2021 | 12:17
02:45
SON DAKİKA: PKK'nın sözde hocalarına iddianame! 24.12.2021 | 12:12
18:08
01:34
Komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı 24.12.2021 | 11:00
03:38
SON DAKİKA: Yerli ve milli aşı TURKOVAC Halk Sağlığı depolarına ulaştı 24.12.2021 | 10:58
01:30
Hava Durumu 24-12-2021 24.12.2021 | 08:00
00:47
Fatma Şahin'den pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in ailesine ziyaret! 23.12.2021 | 22:58
01:44
Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı 23.12.2021 | 20:01
01:14
02:58
02:11
Göz doktorunun burnunu kırdı 23.12.2021 | 18:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın ürettiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını Gaziantep Havalimanı'nda inceledi.