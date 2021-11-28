Başkan Erdoğan, 'Engelleri birlikte aştık' programında konuştu! Kendisine gelen transfer teklifini anlattı

Geçtiğimiz günlerde programı kapsamında İzmir'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada önemli bir buluşma gerçekleştirdi. 'Engelleri Birlikte Aştık' programında engelli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Spor hayatı ile ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya yanı veren Başkan Erdoğan, "Okul bitince İETT'ye transfer oldum. Amatör kümede profesyonel teklif geldi ama babam, Allah rahmet etsin, iyi ki önümü kesti, 'ben seni okuman için yetiştiriyorum, sen profesyonel futbola devam etmeyeceksin.' İyi bir transfer teklifi gelmişti ama babama saygım çok ileriydi. Futbolu babamın dediği şekilde amatör kümede devam ettirerek bitirdik. Hayırlı da oldu. Siyasete tüm ağırlığımızı verdik." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...