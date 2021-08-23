Başkan Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcularla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "2023’e giden süreçte özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Spor bakanlığımız ve federasyonlarımızla, Tokyo 2020 olimpiyatlarını değerlendirecek; güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Tokyo 2020'den çıkardığımız derslerin ışığında Paris 2024 olimpiyatlarına yönelik hazırlıklarımızı da şimdiden başlatacağız. Nasıl Tokyo'da 2019 Rio'daki başarımızın üstüne çıkmışsak inşallah Paris'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız." dedi.