Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Terör örgütlerinden sana yar olmaz

Çorum'da yapımı tamamlanan hizmetlerin açılış töreni düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu. Pazartesiden itibaren büyükbaş hayvan etinde yüzde 30-35 indirime gidileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Zincir marketleri de kendilerine çekidüzen verecekler." ifadelerini kullandı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Bay Kemal unutma bu terör örgütlerinden sana yar olmaz. Polisimize el kaldıranların yanında olanlardan bir şey olmaz." dedi. Başkan Erdoğan, terörle mücadele konusunda da net mesajlar verdi.