Beylikdüzü'nde dehşet! Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu
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Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan daireden koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri daireye çilingir yardımıyla girdi. Daireye giren ekipleri içeride oda kapısında asılı bir notta 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazdığını tespit etti. Polis ekipleri olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanda yaşayan vatandaşları hemen tahliye etti. Bomba imha uzmanı polis ekiplerinin incelemesi üzerine herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Her iki odaya da giren polis ekipleri anne ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaştı.