Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Şen'in 36 saat nöbet sonrası kaza geçirdiği iddiasını yalanladı. Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir. Doktor Rümeysa Şen'in kazadan önce 36 saat nöbet tuttuğu yönündeki iddalar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi. Fahrettin Koca, atama bekleyen doktorlarla ilgili, "Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar." ifadelerini kullandı.