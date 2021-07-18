Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen ilk kez konuştu: İlk defa anne ve babamıza üzülme şansımız oldu

ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına konu olan ve aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen, Metin-Necla Büyükşen cinayetinde şüphelilerden 4'ü tutuklanmıştı. Çiftin büyük oğulları olan Osman Büyükşen yaptığı açıklamada, "Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim masumdur." ifadelerini kullanmıştı. Olayla ilgili olarak yaşanan gelişmelerin ardından Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen ilk defa açıklamalarda bulundu. Büyükşen, "Bizden bu yükümlülük kalktı. Çok güzel oldu. Bizim ilk defa kendimizi bırakıp, anne ve babamıza üzülme şansımız oldu. Katillerin bulunmasıyla en büyük bayram bizim oldu. Osman ağabeyim de iyi ki de bırakmadı, ona çok teşekkür ediyoruz" dedi.