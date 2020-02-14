CHP'de üç isim için ihraç! Kocasakal, Çiçek ve Sevigen disipline verildi

CHP'de üç isim için ihraç istemi var. Parti üyesi Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP'den milletvekili aday adayı olan avukat İrem Çiçek'in de ihracı istendi. Gerekçe ise CHP'nin boykot kararını delmeleri oldu.