Video Türkiye Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracını Türkiye geliştirdi | Video
Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracını Türkiye geliştirdi | Video

Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracını Türkiye geliştirdi | Video

15.09.2022 | 12:21

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi iş birliğiyle dünyanın elektronik harp kabiliyetlerine sahip ilk insansız su üstü aracı geliştirildi.

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Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi iş birliğiyle Türkiye'de geliştirildi. İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan Marlin Sida, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor. Marlin Sida'nın kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA'larından sonra SİDA'larıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Marlin Sida dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu! Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye" ifadelerine yer verdi.

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