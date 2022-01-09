Eksi 30 derecede virüsle savaş

SABAH, Omicron varyantının dünyayı kasıp kavurduğu bugünlerde Türkiye'nin kuzeydoğu köşesinde sağlık çalışanlarının zorlu mesailerine tanık oldu. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceyi bulduğu Ardahan'da kara kış çok çetin. Türkiye'nin Sibiryası kabul edilen bölgede göller, nehirler, ağaçlar, arabalar her şey buz. Zorlu kış şartlarına rağmen büyük bir mücadele veren sağlık ekipleri ise aşı için köy köy geziyor.