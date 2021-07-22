Eski manken Gizem Akbaş'a gece kulübünde öldüresiye dayak! Görüntüler kan dondurdu
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Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından acımasızca darp edildi. Burnu kırılan mankene sosyal medya paylaşımından takip edip bulan Ayta'nın hakkında uzaklaştırma kararının olduğu öğrenildi.