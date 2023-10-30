Gabar Dağındaki petrol kuyusunun güvenliğini komandolar sağlayacak | Video 30.10.2023 | 12:51 Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, Şırnak'ta bulunan Gabar Dağındaki petrol kuyusunun güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen jandarma komandolar dualarla uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde petrol arama çalışmalarının asayiş ve emniyet tedbirlerinin sağlanmasında görev alacak Bingöl Jandarma Komando Taburu için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Düzenlenen törene Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, il Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak ve Jandarma komandolarının yakınları da katıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta'nın da katıldığı törende hafız Ömer Faruk Canik Kur'an-ı Kerim okudu, İl Müftüsü Mustafa Topal ise dua etti.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Jandarma komandolarını coşkuyla kutlarken aynı zamanda Türkiye'nin güvenlik ve asayiş ortamını sağlamak için verdikleri fedakarlıklara vurgu yaptı. Vali Usta törene katılan ailelere hitaben, şunları söyledi:

''Onlar önce Allah'a sonra bizlere ve komutanlarına emanet. İnşallah iki ay sonra hep beraber onları burada karşılayacağız. Sizlere de çok teşekkür ederim böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için vatana ve millete gönderdiğiniz için. Bizlere de borcumuz en az sizin kadar onları korumak ve sahip çıkmak"

Tören sonrası komandolar çalan sirenler eşliğinde İl Jandarma Komutanlığından araçlar ile çıkış yaparak Gabar'a uğurlandı.