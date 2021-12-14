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OTOMATİK OYNAT
00:11
HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler: İstanbul Kürdistan'dır 14.12.2021 | 07:33
01:30
Hava Durumu 13-12-2021 13.12.2021 | 08:00
00:51
MSB'den gururlandıran paylaşım! 12.12.2021 | 22:52
02:00
Jandarmanın eğitimlerinde sualtı intikal aracı ilk kez kullanıldı 12.12.2021 | 22:04
00:22
Dikey bahçeleri sökmeye devam ediyorlar! 12.12.2021 | 22:04
01:42
01:35
Meteoroloji'den yağış uyarısı 12.12.2021 | 19:33
00:44
01:30
Hava Durumu 12-12-2021 12.12.2021 | 08:00
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11:30
00:59
Bolivya – Antalya uyuşturucu hattı çökertildi 11.12.2021 | 12:12
04:20
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'ne videolu mesaj 11.12.2021 | 11:56
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Hava Durumu 11-12-2021 11.12.2021 | 08:00
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Hava Durumu 10-12-2021 10.12.2021 | 08:00
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Tarsus'ta Kilisede “Shakespeare ve Müzik” konseri 10.12.2021 | 00:43
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Kılıçdaroğlu'nun fındık sözleri sosyal medyada olay oldu 09.12.2021 | 23:42
HDP kongresinde konuşan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'li yeğeni Ömer Öcalan "İstanbul da bizim için Kürdistan'dır" dedi. İYİ Partili vekil bile dayanamadı! İşte CHP'nin seçim ortaklarından HDP'nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyan o olay.