Video Türkiye HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler: İstanbul Kürdistan'dır
HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler: İstanbul Kürdistan'dır

HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler: İstanbul Kürdistan'dır

14.12.2021 | 07:33

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HDP kongresinde konuşan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'li yeğeni Ömer Öcalan "İstanbul da bizim için Kürdistan'dır" dedi. İYİ Partili vekil bile dayanamadı! İşte CHP'nin seçim ortaklarından HDP'nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyan o olay.

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