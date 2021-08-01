Hollywood filmlerinde zihin kontrolü mü yapılıyor?

A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, dünya film endüstrisini elinde tutan Hollywood’un CIA ve Pentagon işbirliği ile nasıl kamuoyu oluşturduğunu ve psikolojik harp operasyonlarına imza attığını araştırdı. A Haber’de yayımlanan o dosya Hollywood filmlerinin aslında hangi odaklara hizmet ettiğini gün yüzüne çıkardı. Sinemanın kamuoyu oluşturma gücünün keşfedilmesiyle birlikte dünya, psikolojik harp kavramıyla tanışıyordu. Hollywood-Pentagon, CIA stratejik işbirliği ile Amerikan filmlerinin neredeyse tamamı psikolojik harekat faaliyeti içeriyordu. Sinema ile istihbarat servislerinin ulaşamayacağı noktalara kolaylıkla ulaşılabiliyor algıları yönlendirilebiliyordu. Ünlü Yazar Alev Alatlı’nın ‘Suç ortağı Hollywood’ adlı kitabında bahsettiğine göre CIA içinde bir sinema birimi bile kurulmuştu. İşte A Haber Araştırma Planlama Şefi Burhan Aytekin’in konuyu enine boyuna araştırdığı o özel dosya