Video Türkiye İstanbul’da silahlı saldırı! Ayaklarından vurdu ve kaçtı

İstanbul’da silahlı saldırı! Ayaklarından vurdu ve kaçtı

İstanbul’da silahlı saldırı! Ayaklarından vurdu ve kaçtı
14.09.2021 | 21:32

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İstanbul Florya’da bir kişiye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Besim Deniz P. isimli kişi ayaklarından yaralandı. Polis kaçan kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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