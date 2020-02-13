Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu’ndan sıcak görüntüler paylaştı | Video
Jandarma Genel Komutanlığı, Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında ele geçirilenlere ilişkin bilgileri ve operasyona ait görüntüleri paylaştı. Operasyonda 830 kg esrar maddesi, 4 av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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