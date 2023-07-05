Video Türkiye Kara Kuvvetlerine, 'Derman'ın ilk teslimatı gerçekleştirildi | Video
Kara Kuvvetlerine, 'Derman'ın ilk teslimatı gerçekleştirildi | Video

Kara Kuvvetlerine, 'Derman'ın ilk teslimatı gerçekleştirildi | Video

05.07.2023 | 13:20

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje  kapsamında geliştirilen zırhlı araç, tank ve mühimmat taşıyıcısı 'Derman'ın ilk teslimatı gerçekleştirildi.

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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, SSB tarafından başlatılan ve Koluman AŞ tarafından yürütülen '8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç' projesi kapsamında geliştirilen araçların ilk teslimatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Görgün, "Zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ve zarar görmüş araçların kurtarılması amaçlarıyla geliştirilen Derman'ın ilk teslimatını gerçekleştirdik. 8x8 tekerlekli, yüksek balistik korumalı ve dik ve eğimli şartlarda yüksek hareket kabiliyetine sahip aracın Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın sahadaki gücüne güç katacağına inanıyor, proje kapsamında emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

NATO STANDARTLARINDA BALİSTİK KORUMA
Teslimatı gerçekleştirilen Derman, 517 beygir güce sahip ve NATO standartlarında balistik koruma sunuyor. Araç, -32 derece ile +49 derece sıcaklıkta çalışabilirken; yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde hareket edebilme kabiliyetine sahip. 110 kilometre hıza ulaşabilen Derman, 20 ton yüklü konteyner, zırhlı muharebe aracını (ZMA) ve zırhlı personel taşıyıcıyı (ZPT) taşıyabilecek. Proje kapsamında tedarik edilecek olan 70 adet araç, 70 adet konteyner taşıma platformu, 195 adet 1CC 20 feet konteyner ve 40 adet ZMAZPT taşıma platformu teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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