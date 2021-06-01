Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları belli oldu! İşte 1 Haziran koronavirüs tablosu
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Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görülen yeni tip koronavirüs salgını kısa sürede etkisi göstermiş ve tüm illerimizde görülmüştü. Salgında dönemsel olarak artış ve inişler yaşanırken, 60 binlere yükselen vaka sayısı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma ile kontrol altına alındı. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayısı 7 binin altına kadar geriledi. Vaka sayısı dün 6 bin 493 olarak kayıtlara geçerken, vakada aylar sonra en düşük seviye görüldü. Bu süreçte hasta, vaka ve vefat sayılarında da büyük düşüş gözlemlenirken, Sağlık Bakanlığı 1 Haziran koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte 1 Haziran Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...