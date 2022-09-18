MHP lideri Devlet Bahçeli'den 6'lı masaya adaylık göndermesi!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kayseri mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, 6'lı masaya adaylık göndermesinde bulunarak, "Türkiye çıkmaz sokaklarda zaman kaybedemez." dedi. Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan'a ziyaretine de tepki göstererek, "Zamanlama itibarıyla sorunlu ve sorumsuz bir ziyarettir. " ifadelerini kullandı.