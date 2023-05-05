Video Türkiye Milli gurur TCG Anadolu'ya İzmir'de 2 günde 20 bini aşkın ziyaretçi | Video
Milli gurur TCG Anadolu'ya İzmir'de 2 günde 20 bini aşkın ziyaretçi | Video

Milli gurur TCG Anadolu'ya İzmir'de 2 günde 20 bini aşkın ziyaretçi | Video

05.05.2023 | 15:16

Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İzmir'deki 3'üncü gününde de yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Türkiye'nin milli gururunu görmek için ilk 2 günde 20 bin 398 vatandaşın İzmir ve çevre illerden geldiği bildirildi.

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3 hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TCG Anadolu, 3 Mayıs sabahı İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. Tanklar, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcı gibi amfibi araçların yer aldığı ağır araç güvertesi, dört adet LCM mekanize çıkarma aracın bulunduğu havuz güvertesi ve aynı anda 6 helikopterin veya dikey iniş kalkış özelliğine sahip hava araçlarının konuşlanabileceği uçuş güvertesi ile zırhlı amfibi hücum aracı ve Altay tankının da bulunduğu gemide en büyük ilgiyi Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma gördü.

İLK 2 GÜNDE 20 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ
230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olan TCG Anadolu'yu görmek için İzmir ve çevre illerden Alsancak Limanı'na akın eden vatandaşlar ise giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Gemiyi ilk gün 5 bin 542 kişi, ikinci gün ise 14 bin 856 kişi olmak üzere toplam 20 bin 398 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Geminin 13 Mayıs tarihine kadar İzmir'de kalacağı öğrenildi.

"BİZİ HİÇ BİR GÜÇ YIKAMAZ"
Gemiyi ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan vatandaşlardan Hasan Bozbıyık, "Görünce çok duygulandım. Atatürk'ün emanet ettiği gençliği görünce duygu dolu anlar yaşadım. Emeği geçenlerin hepsinin emeğine sağlık. Bu gemide de benim yeğenim görev yapıyordu, ziyaret ettik. İçeride tüm milli silahlarımızı da gördük. En çok Bayraktar Kızılelma ilgimi çekti. Görünce ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen aklıma geldi. Dünya bizimle gurur duysun. Bizi hiç bir güç yıkamaz" dedi. Vatandaşlardan Döndü Er ise, "Allah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan ve bu gemiyi yapanlardan razı olsun. Dünyada da hiç bir yerde yoktur bu gemi. İçeriyi gezdik ve büyük bir gurur yaşadık" diye konuştu.

GEMİYİ GÖRMEK İÇİN AYDIN'DAN GELDİ
İzmir Limanı'na demir atan TCG Anadolu'yu görmek için Aydın'dan gelen Tuncer Aytaç ise, "Sadece gemimizi ve silahlarımızı göreyim diye Aydın'dan geldim. Göremeyenler için de sosyal medyadan canlı yayın yaptım. Sözün bittiği yerdeyiz, gerçekten çok harika bir gemi, silahlarımız fevkalade. Cumhurbaşkanımız ve emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun. 78 yaşındayım ülkede böyle bir yatırım görmedim. Allah'a çok şükürler olsun" açıklamasında bulundu.

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