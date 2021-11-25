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OTOMATİK OYNAT
02:56
Milli Güvenlik Kurulu toplandı 25.11.2021 | 18:22
02:46
Merkez'de kritik zirve! Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşüyor 25.11.2021 | 18:13
10:01
SON DAKİKA: 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok 25.11.2021 | 13:46
33:24
01:30
Hava Durumu 25-11-2021 25.11.2021 | 08:00
02:29
SON DAKİKA: Eczane ve ilaç depolarına denetim! 24.11.2021 | 14:04
01:30
Hava Durumu 24-11-2021 24.11.2021 | 08:00
01:48
07:31
Başkan Erdoğan'dan 'DEAŞ' mesajı! "Bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz" 23.11.2021 | 10:50
01:30
Hava Durumu 23-11-2021 23.11.2021 | 08:00
04:20
Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu 22.11.2021 | 14:23
04:40
31:24
01:38
01:30
Hava Durumu 22-11-2021 22.11.2021 | 08:00
13:26
Muhalefetin 'spekülasyon' ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte? 21.11.2021 | 22:14
01:30
Hava Durumu 21-11-2021 21.11.2021 | 08:00
04:47
Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti 20.11.2021 | 15:45
10:39
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantıda, yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonları ile bölgesel gelişmeler ele alınacak. İç ve dış güvenlik önlemlerinin değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama ile alınan kararlar duyurulacak.