Ordu Valisi Tuncay Sonel, 35 bin 58 engellinin dertlerine derman oldu!

Ordu Valisi Tuncay Sonel ve ekip arkadaşları “Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün Projesi” kapsamında şehrin 19 ilçesinde 16 ay içerisinde 35 bin 58 engelliyi ziyaret etti, dertlerine derman oldu. Engelli vatandaşlara eşi Handan Sonel ile birlikte yaptığı ziyaretler hakkında Sonel, “35 bin 58 engeli olan vatandaşımızın evlerine gidilerek, ziyaret edildi. Ziyaret edilen engeli olan ailelerimizin evlerinde sobaları yanıyor mu? Pencerelerinden soğuk geliyor mu? Durumları nasıl? Bir ihtiyaçları var mı? Çalışma arkadaşlarımız olarak bizzat evlerine gidilerek yerinde tespit edilerek, görülmüş oldu. Devletimizin şefkatini, sıcaklığını ve merhametini engeli olan vatandaşlarımıza ve onların ailelerine özen göstermeye dikkat ediyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber onların yanındayız. Duaları yeter” dedi.