Ordu'da 340 öğrenciye devlet şefkati! Ordu Valisi Tuncay Sonel SABAH'a konuştu

Üniversite eğitimi için başka illerden Ordu’ya gelen ve kalacak yeri olmayan üniversite öğrencileri Ordu Valiliği'nin şefkati ile karşılanıyor. Valilik tarafından anlaşılan otellerde misafir edilen öğrencilerle bizzat Ordu Valisi Tuncay Sonel ilgileniyor. Öğrencilerle sohbet eden ve şeker ikram eden Sonel, şu ana kadar 340 öğrencinin otellere yerleştirildiğini açıkladı.