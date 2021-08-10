'Pas ve kir' içinde teslim aldıklarını iddia etmişlerdi! ABB’yi yalanlayan o görüntüler!
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SABAH; BELPA Buz Pateni Spor Salonu’na ait tesisin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiği günkü fotoğraflara ulaştı. 17 Kasım 2020 tarihinde çekilen fotoğraflarda, BELPA Buz Pateni Spor Salonu’nun pas ve kir içinde olduğunu iddialarını yalanlıyor.