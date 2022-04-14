Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKIN B TİHA'nın performans dayanım test uçuşuyla ilgili görüntülerini paylaştı. AKINCI B'nin Performans dayanım test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıklayan Selçuk Bayraktar paylaşımında, "AKINCI da orucunu 35.000 ft'te bizimle birlikte açtı. Hayırlı Ramazanlar..." ifadelerini kullandı.