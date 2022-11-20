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OTOMATİK OYNAT
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Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran KIZILELMA paylaşımı | Video 20.11.2022 | 15:10
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan, harekat emrini böyle verdi | Video 20.11.2022 | 11:31
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Milli Savunma Bakanlığı hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı 20.11.2022 | 02:19
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Çatalca'da başıboş köpek dehşeti! Sevmek isteyen çocuğa saldırdı 19.11.2022 | 22:08
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Son dakika: Kobani'ye operasyon gelir mi? A Haber'de önemli açıklamalar 15.11.2022 | 00:02
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Kıyı Emniyeti Atmaca’ya emanet! Yeni varyantları yolda | Video 07.11.2022 | 14:32
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Bakan Karaismailoğlu'ndan Gaziray paylaşımı | Video 06.11.2022 | 11:23
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Başkan Erdoğan’dan TOGG paylaşımı 03.11.2022 | 15:56
Milli ve insansız savaş uçağı olan KIZILELMA’dan sevindiren haber geldi. Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamlayan KIZILEMA’nın görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaştı.