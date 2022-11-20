Video Türkiye Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran KIZILELMA paylaşımı | Video
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran KIZILELMA paylaşımı | Video

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran KIZILELMA paylaşımı | Video

20.11.2022 | 15:10

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OTOMATİK OYNAT

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Milli ve insansız savaş uçağı olan KIZILELMA’dan sevindiren haber geldi. Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamlayan KIZILEMA’nın görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaştı.

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı. Test sürüşünden başarıyla geçen KIZILEMA'nın o görüntülerini, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.

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