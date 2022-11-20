Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran KIZILELMA paylaşımı | Video

Milli ve insansız savaş uçağı olan KIZILELMA’dan sevindiren haber geldi. Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamlayan KIZILEMA’nın görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaştı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı. Test sürüşünden başarıyla geçen KIZILEMA'nın o görüntülerini, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.