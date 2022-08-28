Video Türkiye Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı
Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı

Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı

28.08.2022 | 20:37

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Serhat Albayrak’ın avukatı Fatih Savaş: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı 00:50
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Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan gerçek dışı ifadeler ile ilgili hukuki ve cezai işlemler başlatıldı.

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