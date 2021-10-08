SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'dan açıklama
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Son dakika haberleri... İBB zabıtalarının TÜGVA'ya yaptığı hukuksuz baskınların ardından AK Parti İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu açıklamalarda bulundu. Dedikleri gibi bir tahliye kararı olmadığını vurgulayan Eminoğlu, "3. şahıslara da kiralama söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.