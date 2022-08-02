Video Türkiye SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü | Video
SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü | Video

SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü | Video

02.08.2022 | 12:18

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Son dakika haberi... Covid-19 pandemisi sonrası dünya genelinde Maymun Çiçeği virüsü etkili oluyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Maymun Çiçeği'nin Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ana kadar Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı.

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