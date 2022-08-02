SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü | Video
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Son dakika haberi... Covid-19 pandemisi sonrası dünya genelinde Maymun Çiçeği virüsü etkili oluyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Maymun Çiçeği'nin Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ana kadar Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı.