Son Dakika: Bakan Soylu'nun duyurduğu teröristin kaldığı evde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı! İşte o ev... | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun operasyon ile ölü olarak ele geçirildiğini duyurduğu PKK’nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu ‘Rubar’ kod adlı Ferhat Tunç'un kaldığı ev görüntülendi. Virane ve terk edilmiş haldeki evin dışında HDP yazısı, içerisinde ise sadece yaşam malzemelerinin bulunması dikkat çekti.