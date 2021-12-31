Video Türkiye SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan ASKON Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan ASKON Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan ASKON Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

31.12.2021 | 12:15

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Son dakika haberlerleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen ASKON Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. (31 Aralık 2021 Cuma)

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