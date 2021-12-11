Video Türkiye SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'ne videolu mesaj
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'ne videolu mesaj

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'ne videolu mesaj

11.12.2021 | 11:56

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj yolladı. Başkan Erdoğan mesajında "Dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır." ifadelerini kullandı.

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