Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Bolivya – Antalya uyuşturucu hattı çökertildi 11.12.2021 | 12:12
04:20
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'ne videolu mesaj 11.12.2021 | 11:56
02:13
01:30
Hava Durumu 11-12-2021 11.12.2021 | 08:00
00:32
01:30
Hava Durumu 10-12-2021 10.12.2021 | 08:00
01:05
Tarsus'ta Kilisede “Shakespeare ve Müzik” konseri 10.12.2021 | 00:43
00:39
Kılıçdaroğlu'nun fındık sözleri sosyal medyada olay oldu 09.12.2021 | 23:42
02:15
35:15
01:56
00:25
Diyarbakır'da iki aile arasında korkunç çatışma: Ölü ve yaralılar var! 09.12.2021 | 18:36
01:16
00:46
01:30
Hava Durumu 09-12-2021 09.12.2021 | 08:00
00:19
MSB, NEXUS ACE görevinden görüntü paylaştı | Video 08.12.2021 | 15:55
01:46
SON DAKİKA: TBMM'de yumruklu kavga! 08.12.2021 | 12:36
05:54
Şırnaklı çobanların Anıtkabir nöbet değişimi taklidi beğeni topladı 08.12.2021 | 12:30
02:12
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj yolladı. Başkan Erdoğan mesajında "Dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır." ifadelerini kullandı.