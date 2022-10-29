Video Türkiye Son Dakika: Bir ‘Devrim’in hikayesi! Hayalin gerçeğe dönüştüğü yerli otomobilin serüveni | Video
Son Dakika: Bir ‘Devrim’in hikayesi! Hayalin gerçeğe dönüştüğü yerli otomobilin serüveni | Video

Son Dakika: Bir ‘Devrim’in hikayesi! Hayalin gerçeğe dönüştüğü yerli otomobilin serüveni | Video

29.10.2022 | 14:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Bir ‘Devrim’in hikayesi! Hayalin gerçeğe dönüştüğü yerli otomobilin serüveni | Video 10:36
Son Dakika: Bir ‘Devrim’in hikayesi! Hayalin gerçeğe dönüştüğü yerli otomobilin serüveni | Video 29.10.2022 | 14:46
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un açılışından ilk görüntüler geldi! Açılışına saatler kaldı.. | Video 00:19
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG'un açılışından ilk görüntüler geldi! Açılışına saatler kaldı.. | Video 29.10.2022 | 12:35
TOGG’da seri üretim başlıyor! TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’tan önemli açıklamalar | Video 03:46
TOGG'da seri üretim başlıyor! TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan önemli açıklamalar | Video 29.10.2022 | 14:57
Tarihi gün, tarihi açılış! İşte Türkiye’nin gururu TOGG’un bataryası ve üretim aşamaları.. | Video 08:52
Tarihi gün, tarihi açılış! İşte Türkiye'nin gururu TOGG'un bataryası ve üretim aşamaları.. | Video 29.10.2022 | 14:44
Nefesler TOGG için tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video 01:53
Nefesler TOGG için tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video 28.10.2022 | 09:53
İYİ Parti ile HDP aynı masada! Gizli ortaklık Avrupa’da tescillendi 01:53
İYİ Parti ile HDP aynı masada! Gizli ortaklık Avrupa’da tescillendi 26.10.2022 | 17:22
Ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez görüldü | Video 04:44
Ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez görüldü | Video 26.10.2022 | 14:14
EXPO’ya BAYRAKTAR TB2 damgası | Video 03:25
EXPO'ya BAYRAKTAR TB2 damgası | Video 26.10.2022 | 10:50
Başkan Erdoğan: Spor, barış atmosferinin güçlenmesine katkı sağlıyor | Video 02:39
Başkan Erdoğan: "Spor, barış atmosferinin güçlenmesine katkı sağlıyor" | Video 26.10.2022 | 09:10
SSB Başkanı Demir, Jandarma’ya bağlı birliklerde kullanılan savunma sanayii sistemlerini yerinde inceledi | Video 02:09
SSB Başkanı Demir, Jandarma’ya bağlı birliklerde kullanılan savunma sanayii sistemlerini yerinde inceledi | Video 23.10.2022 | 12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu 50:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu 22.10.2022 | 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da 00:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da 22.10.2022 | 15:51
Malatya Başkan Erdoğan’ı bekliyor! 20 Milyar TL’lik yatırım 02:06
Malatya Başkan Erdoğan'ı bekliyor! 20 Milyar TL'lik yatırım 22.10.2022 | 14:39
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi’nde yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:26
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 22.10.2022 | 13:35
SON DAKİKA: Güneş tutulması olası büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Ersoy canlı yayında açıkladı 04:55
SON DAKİKA: Güneş tutulması olası büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Ersoy canlı yayında açıkladı 22.10.2022 | 11:41
Dağda terörist, şehirde öğretmen! Şanlıurfa’da yakalanan PKK/YPG’li terörist tutuklandı 01:19
Dağda terörist, şehirde öğretmen! Şanlıurfa'da yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı 22.10.2022 | 11:18
2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı 02:07
2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı 22.10.2022 | 11:06
HÜRJET’te önemli gelişme | Video 00:28
HÜRJET’te önemli gelişme | Video 21.10.2022 | 16:31
İşte P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız | Video 00:56
İşte P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız | Video 21.10.2022 | 14:44
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: TOGG elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçla rekabet edecek | Video 00:20
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TOGG elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçla rekabet edecek" | Video 20.10.2022 | 12:04

Son dakika haberleri: Bugün tüm Türkiye, yarım asırdan fazladır hayalini kurduğu yerli otomobil üretme idealini gerçeğe dönüştürmeyi başarmanın haklı gururunu yaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlik ettiği yerli otomobil hamlesinin bir sonucu olan TOGG'un seri üretiminin gerçekleştirileceği fabrika bugün açılıyor. Türkiye'nin kendi otomobilini üretme gayesi ise 1960 yılına kadar uzanıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA