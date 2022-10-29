Son Dakika: Bir ‘Devrim’in hikayesi! Hayalin gerçeğe dönüştüğü yerli otomobilin serüveni | Video

Son dakika haberleri: Bugün tüm Türkiye, yarım asırdan fazladır hayalini kurduğu yerli otomobil üretme idealini gerçeğe dönüştürmeyi başarmanın haklı gururunu yaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlik ettiği yerli otomobil hamlesinin bir sonucu olan TOGG'un seri üretiminin gerçekleştirileceği fabrika bugün açılıyor. Türkiye'nin kendi otomobilini üretme gayesi ise 1960 yılına kadar uzanıyor.