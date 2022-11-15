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Son dakika: Kobani'ye operasyon gelir mi? A Haber'de önemli açıklamalar 15.11.2022 | 00:02
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Kıyı Emniyeti Atmaca’ya emanet! Yeni varyantları yolda | Video 07.11.2022 | 14:32
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Bakan Karaismailoğlu'ndan Gaziray paylaşımı | Video 06.11.2022 | 11:23
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İstanbul Havalimanı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu ağırladı | Video 30.10.2022 | 12:02
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Son dakika... İstanbul'un en kritik noktalarından İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrası Suriye'nin kuzeyine oeprasyon ihtimali gündemde. A Haber'de terör örgütünün mevcudiyetini koruduğu bölgelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Emekli Tuğgeneral Yücel Karauz, Ayn El Arap (Kobani) bölgesinin teröristlerin yönetim merkezi konumunda olduğunu dile getirdi. Karauz siyaset ve diplomasi ile birlikte yönetilen bir harekatın sonuç vereceğini söyledi.