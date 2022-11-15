Son dakika: Kobani'ye operasyon gelir mi? A Haber'de önemli açıklamalar

Son dakika... İstanbul'un en kritik noktalarından İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrası Suriye'nin kuzeyine oeprasyon ihtimali gündemde. A Haber'de terör örgütünün mevcudiyetini koruduğu bölgelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Emekli Tuğgeneral Yücel Karauz, Ayn El Arap (Kobani) bölgesinin teröristlerin yönetim merkezi konumunda olduğunu dile getirdi. Karauz siyaset ve diplomasi ile birlikte yönetilen bir harekatın sonuç vereceğini söyledi.