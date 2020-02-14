Son dakika! PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı! İşte o anlar! | Video

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklanan ve terör örgütüne eleman sağladığı belirlenen PKK/KCK terör örgütü üyesi yakalandı. Terörist Y.D'nin HDP'li Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terörist Y.D'nin, örgüte eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan aranan Y.D'yi teknik takibe alan ekipler, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde kaldığını belirledi. Fiziki takip için HDP Milletvekili Sarısaç'ın evinin yakınında bekleyen polis ekipleri, evden çıkarak otomobile binen Y.D. ile Sarısaç'ı takip etti. Polis, bir şoförün kullandığı aracı yolda durdurarak terörist Y.D'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, terörist Y.D'nin HDP'li Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.