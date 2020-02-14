Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan karantina açıklaması! 14 günlük karantina bitti, vatandaşlar tahliye edilecek | Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara'da Çin'den 42 kişinin karantina süreciyle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Wuhan'dan gelen 42 kişinin 14 günlük karantinası bitti... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün çıkan sonuçların negatif olduğunu yani herhangi bir virüsün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi. Corona virüsü salgının yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilerek Ankara'ya getirilen 42 kişi için 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantina sürecine ve gözetim altında tutulan 42 vatandaş hakkında açıklama yaptı.
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